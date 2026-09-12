Екшън с дизела. Поскъпва до дни
Това обяви Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива
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Това обяви Асоциацията на българските търговци, производители и вносители на горива
Каква е причината?
Скоро ще намалим още цените на дизела с между 5 и 10 ст. Печелим от бизнеса си и ще продължаваме да инвестираме. Търсим вариант за купуване на петролн...