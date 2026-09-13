Свят

Тръмп призова Зеленски. Той трябва да спре!

Създава дефицит на дизел с ударите срещу руските рафинерии

Тръмп призова Зеленски. Той трябва да спре!
13 сеп 26 | 17:53
2334
Александра Василева

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Володимир Зеленски да спре ударите срещу руската инфраструктура за производство на горива.

Това предава ТАСС, като се позовава на видео от изказване на Тръмп, излъчено от Clash Report.

"Зеленски трябва да направи едно нещо: да спре да извежда от строя производството на дизелово гориво в Русия... Той създава дефицит на дизел. Това няма връзка с Близкия Изток, това се случва заради конфликта между Русия и Украйна“, заявява той пред журналисти по време на посещението си в Ирландия.

По-рано министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви, че ударите на Украйна по руските нефтопреработвателни заводи са се превърнали в един от факторите, повлияли на обемите на световното предлагане на дизелово гориво.

Той отбеляза, че възникналите прекъсвания вече се отразяват на цените на горивото на глобалния пазар.

Тагове:
Автор Александра Василева

Още по тема Доналд Тръмп
Още от Свят
Коментирай
1 Коментара
Бай Бай
преди 6 часа

И защо? Защото ако не спре, ще спре да му продава оръжие, което така или иначе отдавна прави?! Гега овчарска.

Откажи