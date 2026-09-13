Тръмп призова Зеленски. Той трябва да спре!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова Володимир Зеленски да спре ударите срещу руската инфраструктура за производство на горива.

Това предава ТАСС, като се позовава на видео от изказване на Тръмп, излъчено от Clash Report.

"Зеленски трябва да направи едно нещо: да спре да извежда от строя производството на дизелово гориво в Русия... Той създава дефицит на дизел. Това няма връзка с Близкия Изток, това се случва заради конфликта между Русия и Украйна“, заявява той пред журналисти по време на посещението си в Ирландия.

По-рано министърът на енергетиката на САЩ Крис Райт заяви, че ударите на Украйна по руските нефтопреработвателни заводи са се превърнали в един от факторите, повлияли на обемите на световното предлагане на дизелово гориво.

Той отбеляза, че възникналите прекъсвания вече се отразяват на цените на горивото на глобалния пазар.