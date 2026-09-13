Бил ли е в Борис Джонсън във влака, ударен от руския дрон?

Бившият британски премиер Борис Джонсън действително се е намирал в чартърен влак, който беше спрян и частично евакуиран заради руска атака с дронове на украинско-полската граница в ранните часове днес. Той обаче не е пострадал и самият влак с делегацията не е бил директно ударен.

Това пише британският Телеграф.

Борис Джонсън и редица европейски дипломати, сред които и съветници на германския канцлер Фридрих Мерц, са пътували обратно от Киев към Полша след участие в международна конференция по сигурността.

Около 05:00 ч. сутринта, на около 2 километра от полската граница, влакът им е спрян аварийно от кондукторите заради непосредствена заплаха от руски реактивни дронове.

Част от пътниците са били временно евакуирани като предпазна мярка.

Руският дрон всъщност е поразил локомотива на друг пътнически влак, движещ се малко след тях по същата линия Киев-Варшава, както и бензиностанция, и камиони, в района на граничния пункт Ягодин-Дорохуск, пише Индипендънт.

Благодарение на бързата реакция на украинските железници, всички пътници в чартърния влак, включително Борис Джонсън, са в пълна безопасност и няма ранени сред тях.

Ситуацията обаче е предизвикала сериозна тревога в съседна Полша, която временно е вдигнала във въздуха свои изтребители заради близостта на ударите до територията на НАТО.