Дронове в небето! Дания и Норвегия на нокти

Неразпознати дронове са наблюдавани през нощта над най-голямата военна база в Дания, съобщи полицията в събота. Това е последният от поредицата случаи, които датските власти нарекоха „хибридни атаки“.

Мистериозните наблюдения на дронове доведоха до затварянето на няколко летища в скандинавската страна от понеделник, когато се появиха първите летателни апарати, предаде Нова тв.

„Мога да потвърдя, че имахме инцидент около 20:15 часа, който продължи няколко часа. Един или два дрона бяха наблюдавани извън и над авиобазата“, каза дежурният офицер Симон Скелсяер пред AФП, визирайки военната база Каруп. Той каза, че полицията не може да коментира откъде са дошли дроновете, добавяйки: „Не сме ги свалили“. Полицията сътрудничи с военните в разследването им, каза той.Базата Каруп споделя пистите си с гражданското летище Мидтиланд, което беше затворено за кратко, въпреки че не бяха засегнати полети, защото през това време не бяха планирани търговски полети, каза Скелсяер.

Датският премиер Мете Фредериксен заяви в четвъртък, че „през последните дни Дания е била жертва на хибридни атаки“, визирайки неконвенционалната война.

Норвежката армия също съобщи, че разследва „възможни наблюдения с дронове“ рано тази сутрин над най-голямата си военна база, където са разположени изтребителите ѝ F-35.

Армията сътрудничи с полицията, за да установи със сигурност дали действително става дума за дронове, след като през изминалата нощ безпилотни летателни апарати бяха засечени над военни обекти в съседна Дания.

„Вероятно става въпрос за дронове, но разследването ще покаже какво точно е било. Засега разглеждаме случая като наблюдение с дронове“, обясни Брюняр Стурдал, който е говорител на генералния щаб на норвежките въоръжени сили. Според информацията поне два дрона са летели в близост до базата в рамките на около час, преди да изчезнат. Безпилотните апарати не са били прехванати.

