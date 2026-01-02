Румъния вдигна изтребителите. Какво се случва?

Румъния вдигна изтребители, след като руски дронове бяха засечени в близост до границата с Украйна, предава Нова телевизия, позовавайки се на световните агенции.

Според съобщението безпилотните летателни апарати, изстреляни от Руската федерация, са се насочвали към украински пристанища по река Дунав – в непосредствена близост до румънската граница.

Заради потенциалния риск населението в северната част на окръг Тулча е било предупредено чрез системата RO-Alert за възможно падане на обекти от въздушното пространство. Съобщението е разпратено около обяд, а малко по-късно тревогата е отменена.

В отговор на ситуацията румънските военновъздушни сили са вдигнали два изтребителя F-16 от 86-а авиобаза във Фетещ, които са изпълнявали задачи по наблюдение и охрана на въздушното пространство в граничната зона.

От Инспектората за извънредни ситуации в Делта съобщиха, че по време на обявената тревога не са постъпвали сигнали на спешния телефон 112 за инциденти или щети. Няма данни за пострадали хора или материални поражения на румънска територия.

Това е поредният случай от поредицата подобни инциденти по северното крайбрежие на Дунав, при които дронове, използвани във войната в Украйна, приближават или навлизат в опасна близост до въздушното пространство на държави членки на НАТО.

