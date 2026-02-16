Капан до София! Гъмжи от полиция

Масирана полицейска операция на СДВР се провежда в района на с. Бистрица, съобщиха от ведомството.

Във връзка с издирването на извършителите на палежа на автомобила и входната врата на дома на кмета на с. Бистрица, със заповед на директора на Столичната дирекция, на територията на селото и околностите се провежда мащабна акция с участието на полицейски сили от криминална и охранителна полиция.

Припомняме, че както БЛИЦ писа по-рано стана ясно, че е посред нощ е било извършено нападение срещу кмета. Неизвестни са запалили колата и входната му врата. За инцидента съобщи самият той.

Кметът припомни, че през юли е имало друг инцидент с маскирани лица в кметството и не изключва връзка между двата случая.

Извършват се проверки на входно-изходните артерии, а криминалисти провеждат активни оперативно-издирвателни действия за установяване и задържане на извършителите. Работи се по всички възможни версии, посочват още от СДВР.

