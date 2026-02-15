Азербайджан с огромни инвестиции в Сърбия. Алиев направи хеттрик

Азербайджан влага огромни инвестиции в Сърбия в областта на енергетиката, включително чрез строежа на газова електроцентрала.

Двете страни подписаха куп споразумения, които ще дадат рестарт на двустранните отношения в областта на икономиката, енергетиката, здравеопазването, земеделието, информацията, културата и спорта.

Азербайджан ще играе важна роля в укрепването на енергийната сигурност на Сърбия, а западната ни съседка получава огромни шансове да се превърне в основна транзитна страна за газа за Западните Балкани.

Това стана ясно от посещението на президента на Азербайджан Илхам Илиев в Белград.

Той беше скъп гост на президента Александър Вучич в деня на националния празник на Сърбия.

Сутринта почетен караул се бе строил в чест на азерския държавен глава и неговата съпруга - Мехрибан Алиева, а вечерта Вучич даде специален прием, в който военен оркестър изпълни песента "Ай лачин" – една от любимите на песни в Азербайджан, посветена на едноименната птица (сокол), която е символ на свободата.

Сърбия и Азербайджан са две приятелски държави, които винаги са близо една до друга, каза Алиев и обяви плановете за бъдещето.

„Те включват допълнително укрепване на нашите отношения в политическата, икономическата и енергийната сфера, подкрепа на териториалната цялост и суверенитет на международните платформи в рамките на международни организации, реализиране на съвместни инвестиционни проекти, използване на нови възможности в енергийния и транспортния сектор и, фокусирайки се върху дългосрочната перспектива, формиране на по-силни синергии", каза президентът на Азербайджан.

Готови сме да направим големи инвестиции в Сърбия, каза още Алиев.

Държавният глава отбеляза, че строителството и реконструкцията на електроцентрали, тяхната рехабилитация, осигуряват бъдещото развитие на двете страни.

„Преди известно време започнахме да изнасяме природен газ за Сърбия и днес решихме да увеличим обемите на износа. Сега ще се занимаваме и с трансформация на газ, изнасян за Сърбия, което ще ни позволи да получим допълнителни обеми чиста електроенергия. Това ще създаде възможности както за сръбския пазар, така и за бъдещия износ", подчерта държавният глава.

Двамата президенти са обсъдили газовия интерконектор Сърбия-България, чиято церемония по откриването се проведе в Сърбия на 10 декември, като са на мнение, че това ще допринесе за укрепване на енергийната сигурност на Сърбия и диверсификация на източниците на доставки.

Сърбия обяви, че планира да увеличи обема на вноса на природен газ от Азербайджан до 1 милиард кубични метра годишно.

Заедно с това тя се готви да стане важна транзитна страна за доставки на природен газ в региона в рамките на сътрудничество със съседни страни, като Северна Македония, Босна и Херцеговина.

Дузина споразумения подписаха министрите на Алиев и Вучич. Очаква се да увеличи двустранния търговски оборот в областта на енергетиката, транспорта, технологиите и отбраната.

Друг акцент е земеделието, като Сърбия се ангажира със специални цени за азерските селскостопански продукти.

Със знаковото си посещение в Белград Алиев завърши една от звездните си седмици, като направи геополитически хеттрик.

Тя започна с подписването на стратегическото споразумение със САЩ по време на визитата вицепрезидента Джей Ди Ванс в Баку и бе последвана от успешното му участие в Мюнхенската конференция за сигурност, където представи мегапроекта „Пътят за Тръмп за международен мир и просперитет“- TRIPP, който ще бъде новият транспортен коридор Европа – Азия. По време на конференцията той проведе редица срещи, като сред тях бе и с българския президент Илияна Йотова.

