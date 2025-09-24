Ключова среща на Желязков и Алиев. Нов енергиен коридор

Диверсификацията на източниците на доставки на електрическа енергия и природен газ става все по-важна. Това заяви премиерът Росен Желязков в Ню Йорк след срещата си с президента на Азербайджан Илхам Алиев. Тя беше в рамките на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН.

Министър-председателят обясни, че с Алиев са обсъдили доставките на зелена енергия от Азербайджан, както и че според него изграждането на кабел за доставки под Черно море, който преминава през Грузия, Армения и Турция, става все по-реалистично.

Желязков изрази задоволство от „прекрасните отношения“ с Азербайджан и подчерта, че има потенциал за увеличаване на доставките на газ, като в този процес има и други ангажирани страни, например съседните на България държави, и по този начин страната ни се превръща във важен коридор."

Повече за този „кабел за доставки“ на енергия даде министърът на енергетиката на Азербайджан Първиз Шахбазов. Той говори по време на Първия азербайджански международен инвестиционен форум, който приключи в Баку, съобщи Vesti.az.

На него стана ясно, че Азербайджан е привлякъл около 144 милиарда долара чуждестранни инвестиции в петролния и газовия сектор.

Министърът представи новите енергийни коридора от Каспийско море до Средиземно, Черно и Адриатическо море.

Тръбопроводът Баку-Тбилиси-Джейхан доставя 540 милиона тона азербайджански петрол и 53 милиона тона петрол от страните от Централна Азия на световните пазари. Планира да се обединят електромрежите на Казахстан, Узбекистан и Азербайджан и това да е основа на Транскаспийския енергиен коридор. Той ще превърне региона в един от лидерите на зеления преход.

До 2032 г. Азербайджан планира да създаде слънчеви и вятърни мощности за повече от 6 GW, както и поетапно стартиране на коридора за зелена енергия Каспийско-Черноморско-Европа.

Министърът отбеляза, че се разработват и проектите за зелена енергия Азербайджан-Турция-Европа и Азербайджан-Грузия-Турция-България. Те ще се изпълняват както през Нахичеван, така и по маршрута през Армения. Този енергиен коридор ще засили интеграцията на региона с Европа и ще създаде мост с Централна Азия.

