Предстоят ключови промени със земеделските земи.

Променя се размерът на стъпката за наддаване при търгове с явно наддаване за отдаване под наем и покупка на земеделски земи от държавния поземлен фонд, като измененията са съобразени с правилата за превалутиране и закръгляване. Стъпката за наддаване при търговете за отдаване под наем и аренда се изменя от 1 лев на 0,51 евро, а при търговете за продажба на земеделски земи - от 100 лева на 51,13 евро.

Това реши кабинетът на заседанието си във вторник (23 декември) като прие Постановление за изменение на Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, пише Agri. bg

Промените са свързани с въвеждането на еврото като официална парична единица в Република България от 1 януари 2026 г. С приетите изменения се актуализират правилата за провеждане на търгове за отдаване под наем и аренда на земеделски земи от държавния поземлен фонд, за отдаване под наем на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд, както и за продажба на земи от териториите на бившите стопански дворове. Всички ценови оферти в тези процедури ще се посочват в евро като парична единица.

Търговете за продажба на земи от бившите стопански дворове се провеждатцелогодишно и започват със заповед на директора на съответната областна дирекция „Земеделие“. Заповедта се обявява най-малко 30 дни преди крайния срок за подаване на заявления.

Тъй като процесът е постоянен, е необходимо да се осигури плавен преход и за търговете, които започват през 2025 г., но ще приключат вече през 2026 г., след въвеждането на еврото.

