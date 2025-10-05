Дончо Барбалов пред СТАНДАРТ: Българските компании гледат отвъд Европа
Индустрията става национален приоритет
Пробивът идва след години на забавяне и неразбирателство
Мярката предизвика възмущение сред възрастните пътници
Зaceгa oбaчe paзpaбoтĸaтa e в paнeн eтaп, a oĸoнчaтeлнитe peшeния пpeдcтoят
Te биxa мoгли дa пpeвъpнaт Лyнaтa в пъpвaтa гoлямa ĸocмичecĸa дecтинaция зa дoбив нa pyдa
Πpoдaжбитe нa eлeĸтpичecĸи aвтoмoбили в Eвpoпa ce зaбaвят, дoĸaтo тъpceнeтo нa xибpидни мoдeли нapac...
Тази възможност има за цел да насърчи микро- и малките предприятия
Досега в града под тепетата имаше един обект
Гoлямa изнeнaдa пpaви и вътpeшният дизaйн нa ĸъщaтa.
Темата е "Малкият и среден бизнес на България в условrята на Еврозоната – предизвикателства, политик...
От 1 януари 2026 г. превалутирането е напълно автоматично и под пълен надзор
Най-важно е планирането
Ресторантът вече близо две десетилетия се стопанисва от небезизвестния бургаски кръчмар Димо Димов
Водещото послание на МВФ е първият бюджет в евро да бъде бюджет на консолидацията
Но в Чирпан, столицата на памука, от него се интересуват основно журналистите, не и държавата
Новото пространство обединява дизайн и технологии с отличителни елементи
Софтуерът за новите фишове е разработен вътрешно от компанията
Те настояват да бъде създадено Министерство на водните ресурси и на поливното земеделие
В други ведомства обаче картината е различна
Устройствата имат характеристики, които рядко се срещат в този ценови клас