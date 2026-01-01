БАН обяви как да пишем евро и стотинки

Институтът за български език при Българската академия на науките направи важна крачка към езиковата яснота около новата валута - еврото.

В отговор на запитване от Министерството на образованието и науката езиковедите формулираха конкретни указания за изписването и съкращаването на думите „евро“, „цент“, „евроцент“ и „стотинка“, които ще бъдат използвани както в нормативните документи, така и в образованието и публичната комуникация.

Какви названия влизат в официална употреба

Институтът уточнява, че в документите, свързани с въвеждането на еврото у нас, вече са утвърдени названията „евро“, „цент“, „евроцент“ и „стотинка“. Особено внимание се обръща на националната страна на българските евромонети с номинал под 1 евро, където по изискване е изписано „БЪЛГАРИЯ“ отгоре и „СТОТИНКИ“ отдолу.

Именно това потвърждава, че „стотинка“ остава валидното българско наименование за разменните монети, макар страната да преминава към европейската валута.

От езикова гледна точка е направено и ясно разграничение между наименованието на валутата и нейния международен код. На български език правилното изписване е „евро“, докато „EUR“ остава кодът на валутата съгласно стандарта ISO 4217 и се използва еднакво на всички езици, както е разяснено и на официалната страница на Българската народна банка.

Какви съкращения ще се използват занапред

На базата на тези принципи Институтът за български език препоръчва конкретни съкращения на кирилица, съобразени с правилата на българския книжовен език. Думата „евро“ следва да се съкращава като „е.“, „цент“ като „ц.“, „евроцент“ като „е.ц.“, а „стотинка“ и „стотинки“ като „ст.“. Тези форми са предложени именно за да се избегне хаосът от различни и често неправилни съкращения, които вече се срещат в текстове, таблици и учебни материали.

Препоръките са изготвени конкретно в отговор на въпрос от Министерството на образованието и науката дали е необходимо официално регламентиране на тези съкращения, което показва, че те ще имат практическо приложение в училища, университети и административни документи.

Защо „евра“ остава грешка

Покрай езиковите указания е направено и важно напомняне, което често предизвиква спорове в ежедневната реч. Съществителното име „евро“ в българския език няма форма за множествено число. Правилните изрази са „двайсет евро“, „няколко евро“ и „цените са в евро“, независимо от количеството. Формата „евра“ е определена като некнижовна и не следва да се използва нито в официални текстове, нито в образователната практика.

С тези разяснения езиковедите на практика поставят ясна рамка как ще говорим и пишем за новата валута в България, така че преходът към еврото да бъде не само финансово, но и езиково подреден.

