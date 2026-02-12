Турски гигант с интерес към България. Ключови разговори

Турският гигант TUSAŞ Engine Industries Inc. (TEI) – компания, специализирана в производството на авиационни двигатели и компоненти, проучва възможностите за разширяване на дейността си в Европа. Нейни представители се срещнаха днес с вицепремиера и министър на иновациите и растежа в оставка Томислав Дончев, съобщават от Министерството на иновациите и растежа. На срещата присъстваха още посланикът на Република Турция у нас Н. Пр. Мехмет Уянък и зам.-министърът на иновациите и растежа Красимир Якимов.

TUSAŞ Engine Industries Inc. е утвърден международен производител и глобален център за проектиране в авиационната индустрия, разпознаваем с високото качество на своите продукти и услуги.

По време на двустранната среща вицепремиерът Дончев представи пред ръководството на компанията възможностите за инвестиране в България, насърчителните мерки на държавата, съкратените административни срокове и потенциала на индустриалните зони у нас. Акцент беше поставен и върху наличната лабораторна и научноизследователска инфраструктура, която е достъпна както за научните среди, така и за бизнеса.

„България може да предложи стратегическо местоположение, конкурентни условия за правене на бизнес и подкрепа за проекти с висока добавена стойност, какъвто е авиационният сектор. За нас е приоритет да привличаме компании, които развиват високотехнологично производство и инженерна дейност", подчерта Дончев.

Сред темите на разговора бяха и възможностите за обучение на висококвалифицирани кадри в техническите университети в страната, както и традициите на България в машиностроенето и електрониката.

Вицепремиерът акцентира върху значението на човешкия капитал за реализацията на подобни инвестиции. „Недостигът на квалифицирани кадри е общоевропейско предизвикателство. България работи активно за модернизиране на образованието и за по-тясна връзка между бизнеса и университетите, така че подготовката на инженерни и технически специалисти да отговаря на реалните нужди на индустрията", заяви той.

