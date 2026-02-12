Петролът поскъпва заради Иран, пазарите се готвят за напрежение

Цените на петрола се повишиха в азиатската търговия, подхранени от опасенията за нова ескалация между САЩ и Иран. Пазарите реагират чувствително на риска от потенциални атаки срещу Техеран или смущения в корабоплаването в региона, което би засегнало глобалните доставки. Геополитическата несигурност отново измести вниманието от икономическите данни. Инвеститорите следят всяка дума от Вашингтон и Техеран.

Котировките тръгнаха нагоре

Фючърсите на сорта Брент, референтен за Европа, поскъпнаха с 27 цента или 0,39 на сто до 69,67 долара за барел. Американският лек суров петрол добави 29 цента или 0,45 на сто до 64,92 долара за барел. И двата бенчмарка приключиха и предходната сесия на зелено - Брент с ръст от 0,87 на сто, а американският сорт с над 1,05 на сто. Пазарната динамика показва, че геополитическите рискове засенчват фундаменталните фактори.

САЩ, Иран и военните сигнали

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви след разговори с израелския премиер Бенямин Нетаняху, че няма „окончателно“ споразумение за бъдещите действия спрямо Иран, но подчерта, че диалогът с Техеран ще продължи. Още във вторник той посочи, че обмисля изпращането на втори самолетоносач в Близкия изток, ако не бъде постигната сделка. Миналата седмица американски и ирански дипломати проведоха непреки преговори в Оман, като следващият кръг разговори все още няма обявена дата и място. Пазарите възприемат тези сигнали като потенциален катализатор за ново напрежение.

Анализаторите за ключовите нива

Според Тони Сикамор от IG устойчив пробив над 65-66 долара за барел при американския лек суров петрол би изисквал допълнителна ескалация в Близкия изток. При деескалация обаче е възможно бързо връщане на цените към диапазона 60-61 долара. Това очертава ясно чувствителността на пазара към политическите развития.

Икономиката на САЩ и запасите

Данни на министерството на труда на САЩ показаха, че растежът на заетостта неочаквано се е ускорил през януари, а безработицата е спаднала до 4,3 на сто. „Устойчивата икономика на САЩ подкрепя и очакванията за търсенето на петрол“, коментира Миню Гао от China Futures.

В същото време сериозното увеличение на запасите в САЩ ограничи част от възходящия импулс. Според Управлението за енергийна информация запасите са нараснали с 8,5 милиона барела до 428,8 милиона барела за седмицата, значително над очакванията за увеличение от 793 000 барела. Данните напомнят, че освен геополитика, балансът между предлагане и търсене остава ключов фактор за посоката на цените.

