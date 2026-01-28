Зимна буря разклати петролните пазари

Цените на петрола се раздвижиха в противоположни посоки днес на фона на нарастващи притеснения за доставките след зимната буря в САЩ, която прекъсна производството и временно спря износа от Мексиканския залив.

Европейският сорт Брент отбеляза леко поевтиняване. Фючърсите на суровия петрол от Северно море поевтиняха с 6 цента или 0,1 на сто до 67,51 долара за барел. За разлика от него американският лек суров петрол West Texas Intermediate поскъпна с 4 цента или 0,1 на сто до 62,43 долара за барел.

И двата основни бенчмарка отчетоха ръст от около 3 процента в предходната търговска сесия, след като пазарът започна да калкулира ефекта от метеорологичните условия върху добива и логистиката.

По оценки на анализатори и търговци през уикенда американските производители са загубили до 2 милиона барела на ден. Това се равнява на приблизително 15 процента от националното производство на суров петрол.

Зимната буря е натоварила сериозно енергийната инфраструктура и електропреносната мрежа в САЩ, което е довело до спиране на добивни мощности и временно блокиране на износа от ключови терминали в Мексиканския залив.

Пазарът остава чувствителен към всякакви сигнали за проблеми с доставките, а анализаторите предупреждават, че при по-продължителни смущения ценовата волатилност може да се засили в следващите дни.

