Страшен шок! Един вид имоти поскъпнаха 8 пъти

Цените на гаражите и паркоместата в Пловдив продължават да растат, докато интересът към купуване на апартаменти остава сравнително слаб след началото на годината. Според брокери и инвеститори пазарът на имоти в града показва необичайна тенденция - сделките с жилища се движат по-бавно, но гаражите се превръщат в един от най-търсените сегменти.

Причината е недостигът на места за паркиране. В много квартали на Пловдив вече е трудно да се намери свободно място пред блока, а шофьорите нерядко осъмват с общинска глоба от около 50 евро за неправилно паркиране. Това постепенно променя поведението на купувачите на имоти, които вече поставят въпроса за паркомясто преди този за самото жилище.

„Последните две години драстично бих казал скочи търсенето на гаражи и паркоместа. И определено ще се качват цените още. Специално на гаражите и паркоместата няма изглед да паднат“, казва пред бТВ строителят и собственик на фирма за недвижими имоти Борислав Стоянов.

Инвеститорите също потвърждават, че при новото строителство интересът към гаражите е огромен и често именно наличието на паркомясто решава дали ще има сделка.

„Странното е, че първо питат: „А има ли гараж в тази кооперация?“ И тогава питат за апартаментите. Много е странно, че първо искат да видят има ли осигурено паркомясто. А преди нямаше такова нещо“, обяснява инвеститорът и строител Иван Пашов.

Цените вече достигат впечатляващи нива. Гараж от около 30 квадратни метра в район „Западен“ например се продава за около 30 000 евро с ДДС, като по-търсени са тези на партер.

„С предимство са гаражите на партер, които са извън подземните гаражи, най-малкото защото за подземните има ограничения за автомобилите с газови уредби и метан“, казва Борислав Стоянов.

Само преди няколко години интересът е бил минимален. Според инвеститори пазарът на гаражи е бил почти замрял, а днес ситуацията е коренно различна.

„Не може да се намери оферта за гараж под 25 000 евро, дори и за паркомясто. Всичко останало е в диапазона 30-35-40 хиляди евро за единични, а за двойни гаражи цените са още по-високи“, уточнява Стоянов.

Понякога цените достигат и значително по-високи нива.

„Преди хората смятаха, че 5000 евро за паркомясто е скъпо. Сега, ако чуят такава цена, приемат, че е някакъв майтап. Аз съм продал гараж в „Кючук Париж“ за 60 000 евро. Реално средната цена върви около 30-35 хиляди евро“, казва Иван Пашов.

Ръстът се усеща и при наемите. В момента месечните наеми за гаражи в Пловдив обикновено са между 80 и 90 евро, като според брокери недостигът на паркоместа ще продължи да поддържа висок интерес към този тип имоти и през следващите години.

