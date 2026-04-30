Голямата нощ на бизнеса! Bright Awards връчва отличия в ключови сектори

Елитът на българския бизнес и туризъм се събира тази вечер за 11-ото издание на годишните награди Bright Awards. Церемонията ще се проведе в хотел Маринела и ще отличи най-успешните и иновативни компании в страната. Сред официалните гости е министърът на туризма Ирена Георгиева, която ще връчи част от призовете. Събитието съчетава престиж, бизнес признание и социална кауза.

Организатор на наградите е Балканската медийна асоциация, която традиционно отличава компании и марки със значим принос в различни икономически сектори. Призове ще бъдат връчени в области като строителство, инвестиции, туризъм, енергетика, финансови институции, автоиндустрия, хранителна индустрия, медицина, образование, хотелиерство и ресторантьорство.

Водещ на церемонията ще бъде Искрен Пецов, който ще даде тон на вечерта, а след официалната част гостите ще се насладят на музикална програма. На сцената ще излязат дует Експоуз, както и изпълнителите Бриана и Краси Недялков.

Част от събитието ще бъде и благотворителен търг в подкрепа на семейства с репродуктивни проблеми. Ще бъдат разиграни картини на художниците Елеонора Бакалова и академик Георги Чернев, като събраните средства ще бъдат насочени към каузата.

Събитието се осъществява с подкрепата на Оптимус Енерджи, Макс Актив, Батков и сие и Кроношпан, които застават зад инициативата за насърчаване на бизнеса и обществената ангажираност.

