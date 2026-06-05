BILLA спечели отличието за „Най-добра собствена марка“ на PROGRESSIVE AWARDS 2026 с Nice Bites

BILLA България беше отличена с наградата „Най-добра собствена марка“ на престижните PROGRESSIVE AWARDS 2026. Компанията спечели надпреварата в оспорваната категория със своята марка Nice Bites, предлагаща разнообразни видове ядки, сушени плодове и техните неочаквани комбинации. Само за година от пускането си на българския пазар, брандът се утвърди като предпочитан избор за хората, които търсят качествени продукти, удобство и балансиран начин на хранене.

Призът бе връчен по време на официалната церемония, в която за осма поредна година се отличават най-добрите компании, продукти и инициативи в сектора на бързооборотните стоки. Победителите се определят чрез гласуване на представители на цялата индустрия – повече от 12 500 мениджъри от FMCG сектора имат възможност да дадат своя вот в различните категории.

„Тази награда е много специална за нас, защото идва от професионалната общност и хората, които най-добре познават пазара. Nice Bites е марка, разработена с много любов, внимание към всеки детайл и високи изисквания към качеството. Особено радостни сме, че тя успява да достигне и до най-младите потребители, които все по-осъзнато търсят качествени и балансирани продукти в ежедневното си хранене“, коментира Албена Георгиева, главен изпълнителен директор на BILLA България.

Nice Bites е сред най-динамично развиващите се собствени марки в портфолиото на BILLA и предлага богато разнообразие от сурови и печени ядки, сушени плодове, миксове и шоколадови изкушения. Марката се отличава със своя модерен облик, внимателно подбрана селекция и стремеж да предложи продукти за различни поводи и потребителски предпочитания.

Отличието за Nice Bites е поредното признание за усилията на BILLA да развива силни собствени марки, които съчетават високо качество, иновации и не натоварват излишно семейния бюджет.

Компанията е финалист и в още две престижни категории на PROGRESSIVE AWARDS 2026 – „Най-добра инициатива за устойчивост“ за изграждането на третата логистична база на BILLA България, и за „Най-добър международен ритейлър“.

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