BILLA влиза в „Кошница с грижа“ с храни и стоки от първа необходимост
Кампанията обхваща основни продукти за домакинствата - от млечни изделия и месо до бебешки храни и препарати
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Кампанията обхваща основни продукти за домакинствата - от млечни изделия и месо до бебешки храни и препарати
Той идва със силен международен опит в REWE Group и фокус върху дигиталните канали и клиентското преживяване
Nice Bites е сред най-динамично развиващите се собствени марки в портфолиото на BILLA
Албена Георгиева е познато лице в ритейл сектора у нас
Търговската верига отчита над 60% ръст на даренията през последното тримесечие на 2023 г. спрямо същия период на 2022 г.
В един толкова голям и многообразен екип, разпространението на информация понякога може да бъде предизвикателство
Парцелът обхваща територия от 55 декара
Събитието се осъществява с подкрепата на BILLA България
Кампанията „Купи и Дари“ не спира да увеличава своя обществен ефект
"BILLA България" официално откри напълно обновения си магазин в столичната Централна гара. Редица нововъведения ще изненадат пристигащите и заминаващи...