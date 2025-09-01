Назначиха нов шеф на BILLA България

От 1 септември BILLA България има нов изпълнителен директор - Албена Георгиева.

Тя се завръща у дома след повече от три години, в които заемаше позицията главен оперативен директор (СОО) на BILLA Словакия. Албена Георгиева поема новата си позиция в България от досегашния временен управител Димитър Пешев.

Албена Георгиева е познато лице в ритейл сектора у нас. Кариерата ѝ в BILLA започва през 2009 г. като ръководител „Свеж асортимент“, а само пет години по-късно вече е търговски директор на компанията в България. В периодите 2015-2018 и от 2022 до август 2025, приема предизвикателството да работи и живее в Словакия като СОО на BILLA Словакия – пост, който ѝ позволява да ръководи и развива успешно асортиментни, маркетингови, оперативни, технически и логистични сектори и проекти на компанията. В периода 2019-2021 Георгиева е СОО в борда на BILLA България.

„Да се завърна в родната си страна като изпълнителен директор на BILLA е чест и голяма отговорност за мен. Вярвам, че заедно с екипа на BILLA България ще развиваме компанията така, че клиентите винаги да получават удовлетворение от нашите качествени продукти на достъпни цени, както и отлично обслужване в търговската ни мрежа. Основната ми цел е супермаркети BILLA да бъдат не просто място за пазаруване, а доверен партньор и помощник по пътя на всеки клиент към по-здравословен и по-устойчив начин на живот“, споделя Албена Георгиева.

Тя започва своя професионален път още през 90-те години, когато развива собствена търговска дейност. По-късно натрупва ценен опит в областта на клиентското обслужване и програми за развитие на малкия бизнес в първата международна верига у нас - Metro Cash & Carry. Професионалният ѝ път продължава в супермаркети BILLA, където вече повече от 16 години работи и развива екипи, които надграждат нейния фокус върху иновации в асортимента и управление на процесите, устойчивото развитие и отличното обслужване на клиентите.

Новият управител на BILLA България притежава магистърска степен по специалността Международни икономически отношения в Икономически университет – Варна и притежава сертификат по категорийно управление от GS1 – глобалната организация, разработваща международни стандарти за управление на веригата за доставки и търговията на дребно. Успешно участва и въвежда стратегии и множество проекти, свързани с подобряване ефективността на асортимента и оперативния бизнес.

BILLA България ЕООД е 100% собственост на международния търговски и туристически концерн REWE Group, базиран в Кьолн, Германия. BILLA е първата международна верига супермаркети, която стъпва на българския пазар през 2000 г., а към момента е веригата с най-голям брой супермаркети в страната – близо 170 в над 50 населени места.

