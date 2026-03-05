Култов наш завод затваря. Колко отиват на улицата

Пазарджишкият производител на акумулатори "Елхим Искра" АД спира работа от 23 март 2026 г., като близо 200 работници ще бъдат съкратени. Причината за драстичната мярка е тежкото финансово и икономическо състояние на дружеството, съобщават от компанията в официално уведомление до Българската фондова борса (БФБ).

Според финансовите отчети, през миналата година "Елхим Искра" отчита спад на приходите със 7% до 15,4 милиона евро, приключвайки на загуба. Очакванията за първото тримесечие на 2026 година са били за приходи от 4,2 милиона евро, но само за януари компанията регистрира брутна загуба в размер на над 150 хиляди евро. Загубата на външни пазари в Европа, липсата на държавни компенсации за високите цени на индустриалния ток и сериозните оперативни разходи са принудили ръководството да предприеме крайната стъпка. Акциите на предприятието на БФБ губят значителна част от стойността си през последната година, като в момента се търгуват на нива около 0,33 лева за брой.

Решението на акумулаторния завод не е прецедент за българската индустрия през последните месеци. Въпреки че не може да се говори за масова вълна от фалити в национален мащаб, автомобилният сектор и свързаните с него производства търпят сериозни трусове. Само през февруари 2026 година германският производител на кабели "МД Електроник" обяви затварянето на завода си във Враца, оставяйки над 550 души без работа. Месеци по-рано "СЕ Борднетце" също стартира процедури по закриване на мощности у нас, а още през 2024 година германският гигант "Леони" затвори окончателно голямата си производствена база в Плевен.

Заводът "Елхим Искра" е създаден през 1960 година и десетилетия наред е най-голямото предприятие за производство на акумулатори на Балканския полуостров. Първият акумулатор с марка "Искра" слиза от поточните линии още в годината на основаването, а малко по-късно започва и производството на батерии за електрокари. След масовата приватизация през 90-те години, от 1998 година компанията става част от групата на "Стара планина холд" АД. Днес, 66 години след създаването си, заводът е принуден да преустанови своята дейност.

