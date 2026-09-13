Голяма верига у нас изненада. Затваря всичките си магазини
Решението не е очаквано от клиентите
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Решението не е очаквано от клиентите
Основен производител от десетилетия
Кой ще замества до датата на пускането му
Сравнение преди и след пандемията
Каква е причината
Тони Симидчиева взе тежко решение
Съобщават за увеличен брой на заразените
По-строги мерки влизат в сила от 00.00 часа на 31 януари 2021 г.
В страната няма да се допускат хора, които през последните 14 дни са пребивавали в някоя от посочените 152 държави, включително България
Любимият зимен курорт на софиянци затваря
Незаконните домове за възрастни хора в Украйна, които се явяват частни бизнес-проекти, ще бъдат затворени във връзка с избухналия пожар в едно такова...
Украйна затваря въздушното си пространство за руски самолети. Това съобщиха от украинското министерство на инфраструктурата и уточниха, че мярката вли...