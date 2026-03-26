Голяма верига у нас изненада. Затваря всичките си магазини

Неочакван ход на една от големите търговски вериги у нас точно в разгара на празничната треска. Billa затваря всичките си магазини у нас. Но само на празничния Великден, 12 април. Това обявиха от компанията, предаде Флагман.

Решението идва в момент, когато хиляди домакинства правят последни покупки за празничната трапеза, а обектите на големите вериги по традиция са сред най-посещаваните места. Вместо обичайното оживление пред касите, този път клиентите ще се изправят пред спуснати врати.

Така Billa на практика спира работа в цялата страна за един от най-светлите християнски празници.

Новината със сигурност ще изненада немалко клиенти, свикнали магазините да работят почти без прекъсване дори в празнични дни, макар и с променено работно време. Всички магазини на веригата в страната ще са с непроменено работно време в останалите дни около Великден.

