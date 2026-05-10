Най-загадачният археологически обект у нас е тристатонен колос

Години наред археолозите и любителите на древни мистерии вярваха, че най-голямата надгробна могила на Балканския полуостров – Малтепе край село Маноле – крие в недрата си пищната гробница на легендарен одриски владетел. Истината обаче се оказа далеч по-изненадваща и преобърна представите за античната архитектура по нашите земи. Проучванията, ръководени от директора на Регионалния археологически музей в Пловдив доц. Костадин Кисьов, доказаха, че структурата в центъра на могилата въобще не е куха гробница, а монументален паметник без аналог в света.

Колос от суха зидария и камък

Вместо погребални камери, учените разкриха гигантска кула с височината на 8-етажна сграда, издигната от масивни каменни кубове. Цялото съоръжение тежи над 300 тона и се крепи единствено благодарение на уникално инженерно решение от древността: [Вътрешното ядро е изградено изцяло на суха зидария без никаква спойка. Външната обвивка е градеж от камък с хоросанов разтвор за стабилизация. Самият насип на могилата служи като задължителна техническа опора за конструкцията. На върха на този колосален пиедестал се е издигал величествен храм с мраморна колонада и статуя, достигащ обща височина от 30 метра. Монументът е бил заобиколен от крепида – каменна стена с обиколка от 450 метра и височина два метра и половина, което свидетелства, че комплексът е бил почитан дълго време. [1, 5, 6]

За кого е издигнат паметникът?

Анализите на намерените артефакти от III век сл. Хр. отхвърлиха ранните теории за Александър Велики или цар Реметалк. Архитектурният стил и религиозните дарове сочат, че монументът най-вероятно е издигнат за високопоставен римски наместник на провинция Тракия или за някой от т.нар. „войнишки императори“, управлявали Римската империя в периода на сериозна политическа криза. [5, 7, 8]

Днес на метри от разкопките работи модерен музей на открито "Малтепе". Културно-информационният център предлага на посетителите и децата интерактивни уроци по археология, грънчарство и керамика в реална среда, превръщайки загадката край село Маноле в жив център за антична история.

