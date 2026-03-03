148 години свобода! Честит Трети март, българи!

На Трети март България си припомня най-трудния път - дългия, кървав, величествен път към свободата. Път, изминат от хора, които са вярвали в Родината повече, отколкото в собствения си живот.
Днес, 148 години по-късно, свеждаме глава пред тяхната саможертва – пред опълченците на Шипка, пред хилядите безименни герои, пред будителите, революционерите, майките, които изпращат синовете и дъщерите си да се бият, за да ни има днес.
България празнува достойнство си!
Трети март е денят, в който една малка държава показа на света, че свободата не се подарява – тя се отстоява и заслужава: всеки ден, всяка минута. Че народ, който пази езика, вярата и честта си, не може да бъде пречупен.
Това е денят, в който България се завърна на картата на Европа.
Денят, в който духът победи страха.
Денят, в който историята ни напомни кои сме.
Поклон пред миналото. Вяра в бъдещето!
Днес България е различна – модерна, динамична, част от света. Но корените ни са същите. И силата ни е същата.
Нека помним откъде тръгваме и какво сме дали на света!
Нека пазим това, което имаме и което сме!
Нека градим България, така че да бъде достойна за жертвите, които е дала.
Нека свободата бъде не само спомен, а ежедневен избор. Нека единството бъде не само лозунг, а сила. Нека България бъде дом, който пазим, обичаме и издигаме – заради тези преди нас и заради тези след нас.
Честит Трети март, българи!
