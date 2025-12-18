Исторически успех! Големият подвиг на една българка сред ледовете

Мариета Георгиева, третата българка, покорила връх Еверест, постигна исторически успех в Антарктида като развя българския флаг на Южния полюс.

В рамките на полярната експедиция „От последния градус“ тя измина 110 километра със ски от 89-ия градус южна ширина до самия полюс. Преходът е извършен при изключително тежки климатични условия.

На 14 декември, на годишнината от първото достигане на Южния полюс от Руал Амундсен през 1911 г., Георгиева стъпва на ледения континент и става първата българка, преминала това разстояние, съобщи БЛИЦ

