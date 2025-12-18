Удар по джоба! Два продукта поскъпнаха най-много

Mалката потребителска кошница в България продължава да поскъпва, макар и умерено.

"През последния месец, след задържане около летните месеци, има стъпка на повишаване. Около 1,5% ръст на малката потребителска кошница. На фона на инфлацията отговаря на очакванията, които имахме", коментира в "България сутрин" Петър Мишев, икономически анализатор в Института за социални и синдикални изследвания и обучения към КНСБ.

Той обърна внимание, че при краставиците има 23% ръст на цената. Наблюдава се и около 4% ръст в цената на традиционния хляб.

Цената на малката потребителска кошница към ноември е 112,80 лв. В нея се включват хляб, основни плодове и зеленчуци, сирене, яйца, ориз, боб, месо, съобщи Мишев пред Bulgaria ON AIR.

Оказва се, че при кафето поскъпването е с 30%, много се е повишила цената на какаото.

Петър Мишев допуска, че донякъде може да се касае и за спекулиране с цената на кафето.

"КЗК в началото на декември изкара доклад за хранителните стоки и там установяват неща, които и ние в малката потребителска кошница. Хубаво се установяват нарушения, но ключовият въпрос е да има последващи действия", посочи гостът.

Разчита се на това, че няма как всички едновременно да знаем каква е цената в голямата верига и в малките магазини, отбеляза Мишев.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com