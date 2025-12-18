Хаос на пътя, заради авария в голяма община

Пет инцидента за по-малко от час бяха регистрирани край ДКС „Васил Левски“ във Велико Търново заради сериозно заледяване, причинено от продължаващ ВиК теч. Случаят отново поставя въпроса за липсата на адекватни мерки в проблемния участък.

Инцидентите са станали в четвъртък сутринта при температури под нулата. Трима шофьори не са успели да овладеят автомобилите си върху леда, а двама пешеходци са паднали, сред тях и малко дете.

Проблемите са започнали малко преди 8:00 часа, когато сутрешният трафик е най-интензивен. Един от автомобилите, които са се блъснали в огражденията след поднасяне, е бил с регистрация от Русе.

Живущи в района посочват, че заледеният участък е изключително опасен дори за опитни водачи, които са наясно с проблема и преминават с повишено внимание. Въпреки това рискът от инциденти остава висок, съобщи БЛИЦ

