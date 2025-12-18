Ключов ход за парите за втора пенсия. Промяната

Да се въведат три вида подфондове, от които осигурените за втора пенсия могат да избират, за да получават повече пари от универсалните пенсионни фондове, предвиждат промени в Кодекса за социално осигуряване. Новата схема трябва да влезе в сила от 1 януари 2027 г., предвиждат промените, предава pariteni.bg.



Според тя всяко дружество, управляващо универсален пенсионен фонд (УПФ), ще създаде в него подфондове с различен инвестиционен профил – динамичен, балансиран и консервативен. Основен критерий за определяне на инвестиционните профили на подфондовете се предлага да бъде допустимият размер на инвестициите му във финансови инструменти с променлив доход. В динамичния подфонд относителният дял на инвестициите във финансови инструменти с променлив доход ще бъде до 90 на сто, в балансирания - до 55 на сто и в консервативния - до 25 на сто от активите. За да може всяко дружество да избере най-добрата стратегия за управление на подфондовете, не са заложени минимални лимити.



Свободата за избор на осигурените лица на подфонд с определен инвестиционен профил е въведена като основен принцип в законопроекта, т.е. всяко лице при първоначален избор на УПФ трябва да избере и съответния подфонд, в който ще бъдат управлявани неговите средства. Той произтича от необходимостта да се отчитат предпочитанията на осигурените лица и да се стимулира активното им участие в инвестиционния процес. В контекста на въвеждане на многофондовата система е предложен принципа за разпределение на осигурените лица в различните подфондове в УПФ съобразно възрастта на лицата.



Предвижда се автоматичност на разпределението на осигурените лица и прехвърлянето им в съответните подфондове на база на критерия възраст освен ако лицето изрично е избрало подфонд.



По отношение на хората, на които им остават три или по-малко години до навършване на пенсионна възрастта по общия ред се изключва възможността за прехвърляне на натрупаните средства в индивидуалната им партида в по-рисков подфонд, с цел те да бъдат предпазени от високо волатилни движения непосредствено преди придобиване право на пенсия.

През този период е препоръчително консервативното инвестиране, с оглед избягване на опасността от значителен спад на средствата по индивидуалната партида, тъй като времето, може да се окаже недостатъчно за инвестиционните инструменти да възстановят стойността си при по-рисковите подфондове.



Разпределението на тези, които не са избрали УПФ и подфонд в него ще се извършва служебно въз основа на възрастта им, при следните условия:



- в динамичен подфонд – до навършване на 50 години;



- в балансиран подфонд – от навършване на 50 години до 3 години преди възрастта за пенсиониране;



- в консервативен подфонд – задължително участват лица, на които остават 3 или по-малко години до навършване на възрастта.



Осигурените лица ще могат да променят участието си от по-високорисков фонд към по-нискорисков подфонд и обратно, след изследване на рисковия им профил чрез попълване на въпросник, както и информиране, и консултиране на лицата при избора на подходяща за тях инвестиционна възможност, с оглед вземане на информирано решение.



Те ще имат право да променят участието си от един в друг подфонд, управлявани от едно и също пенсионноосигурително дружество, след изтичане на една година от упражнения предходен избор. Критерият „възраст“ няма да се прилага служебно при заявен от лицата избор на подфонд, с изключение на задължителното участие в консервативен подфонд през последните три години преди навършване на възрастта за пенсиониране.



За да се стимулира постигането на по-висока доходност при управлението на универсалните и професионалните пенсионни фондове, както и с оглед замяната на гаранционния механизъм за минимална доходност, се предлага въвеждането на показател за съпоставяне на доходността при управлението на всеки от подфондовете, който ще се изчислява и обявява от Комисията за финансов надзор до края на месеца, следващ всяко тримесечие. Предвижда се този показател да отразява обективното представяне на финансовите пазари и тенденции в дългосрочен план. Подфондовете, при управлението на които е постигната доходност, която е по-ниска от обявената стойност на показателя, намалена с предвидено в подзаконов нормативен акт отклонение, няма да участват в служебното разпределение на лицата, неизбрали фонд за задължително пенсионно осигуряване, въз основа на критерия доходност.

Върху натрупването на средства по индивидуалните партиди на участниците във фондовете за допълнително пенсионно осигуряване съществено влияние оказват не само резултатите от инвестициите, но и таксите и удръжките, които осигурените лица заплащат на пенсионноосигурителните дружества, във връзка с което се предлага тяхното оптимизиране.



Най-съществено влияние върху обема на натрупаните в индивидуалните партиди средства има инвестиционната такса, която при задължителните пенсионни фондове се удържа независимо от постигнатия инвестиционен резултат. Предвид това със законопроекта се предлага въвеждането на двукомпонентна такса - процент от управляваните активи и от постигнатия инвестиционен резултат. Отчитането на постигнатата доходност от универсалните и професионалните пенсионни фондове насърчава по-активното им управление и конкуренцията между ПОД и съответно способства увеличаването на натрупванията по индивидуалните партиди на осигурените.



Първият компонент се определя въз основа на стойността на нетните активи на ППФ и на подфондовете в УПФ в зависимост от периода, през който те са били управлявани от ПОД. Предвижда се стойността на този компонент да намалява плавно в рамките на десет годишен период. Вторият компонент се изчислява въз основа дохода, реализиран от инвестирането на средствата на ППФ и на подфонд в УПФ и тежестта му се увеличава плавно в рамките на десет годишен период. Размерите на двата компонента са диференцирани, в зависимост от инвестиционния профил на подфондовете в УПФ и на ППФ, различните разходи за по-активно управление на инвестициите и свързания с тях риск.

С оглед стимулиране нарастването на средствата по индивидуалните партиди на лицата в задължителните пенсионни фондове, със законопроекта се предлага и стъпаловидно годишно намаляване на удръжката от всяка осигурителна вноска, в рамките на десет годишен период.



1. удръжка от всяка осигурителна вноска в размер до:



а) 4,5 на сто – за 2016 г.;

б) 4,25 на сто – за 2017 г.;

в) 4 на сто – за 2018 г.;

г) 3,75 на сто – от 2019 г. до 31.12.2026 г.;

д) 3,59 на сто - за 2027 г;

е) 3,42 на сто - за 2028 г.;

ж) 3,26 на сто - за 2029 г.;

з) 3,09 на сто - за 2030 г.;

и) 2,93 на сто - за 2031 г.;

к) 2,76 на сто - за 2032 г.;

л) 2,60 на сто - за 2033 г.;

м) 2,43 на сто - за 2034 г.;

н) 2,27 на сто - за 2035 г.;

о) 2,10 на сто - от 2036 г.



2. инвестиционна такса, изчислена върху стойността на нетните активи на професионален пенсионен фонд и на съответния подфонд в универсален пенсионен фонд и върху дохода, реализиран от управлението на средствата, в зависимост от периода, през който средствата са били управлявани от пенсионноосигурителното дружество, както следва:



а) за професионален пенсионен фонд и за балансиран подфонд в универсален пенсионен фонд:



аа) за 2027 г. – до 0,65 на сто годишно от нетните активи и до 1 на сто годишно от дохода, реализиран от инвестирането на средствата;



б) за динамичен подфонд в универсален пенсионен фонд:



аа) за 2027 г. – до 0,65 на сто годишно от нетните активи и до 1,5 на сто годишно от дохода, реализиран от инвестирането на средствата;



в) за консервативен подфонд в универсален пенсионен фонд:



аа) за 2027 г. – до 0,65 на сто годишно от нетните активи



Сравнително дългият период за намаляване на таксите и удръжките, събирани от пенсионноосигурителните дружества, е определен с оглед избягване на резки колебания в постъпленията, по-добро планиране на разходите и запазване на финансовата стабилност на дружествата и системата за допълнително пенсионно осигуряване като цяло.

