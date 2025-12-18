Над 20 години дарителство в А1

Повече от 22 години А1 и нейните служители доказват, че устойчивото дарителство може да бъде двигател на реална позитивна промяна. Програмата за дарителство на работното място стартира през 2003 г. и оттогава чрез нея са събрани и дарени над 1 милион лева в подкрепа на различни организации с обществена кауза. За този период програмата е подкрепила 39 социални инициативи, благодарение на редовните дарения на 860 уникални дарители.

А1 е сред първите компании в България, които въвеждат програма за редовни месечни дарения от служителите си за каузи, избрани от самите тях. Инициативата се реализира в партньорство с фондация „BCause” и през годините се утвърждава като ясно разпознаваема и значима част от корпоративната култура на компанията.

„Дарителството на работното място е най-дългосрочната дарителска инициатива в А1 - такава, която устоява във времето, защото е припозната от стотици колеги. Независимо дали са в компанията от десетилетия или са се присъединили наскоро, дарителите ни вярват, че чрез своя редовен принос могат реално да помагат на проверени каузи. Това изгражда и поддържа култура на съпричастност в А1“, посочва Илияна Захариева, директор „Корпоративни комуникации“ на А1 България.

Дългосрочният характер на програмата осигурява предвидимост и стабилност за организациите, които получават подкрепа, като им дава възможност да планират дейностите си и да насочват ресурсите си там, където нуждата е най-голяма.

„Макар програмата да е отличавана цели шест пъти с едно от най-престижните отличия за дарителство у нас – „Златен знак“, нейната истинска стойност не се измерва само в числа. Най-ценно е устойчивото и целенасочено въздействие, което тази ежемесечна подкрепа дава на всяка организация, особено в днешната динамична среда“, допълва Елица Баракова, изпълнителен директор на фондация BCause.

Само през тази година служителите на А1 подкрепят 11 каузи в 5 основни сфери, свързани с детско здраве и грижа, образование, уязвими възрастни хора, опазване на околната среда и защита на животните. За 2025 година активните дарители са 415 служители, които са събрали 90 784 лева.

Освен чрез дарителството на работното място, А1 насърчава социалната ангажираност на служителите си и чрез доброволчески инициативи и допълнителни кампании в подкрепа на различни обществени каузи. Със своята устойчивост, прозрачност и човешко измерение програмата за дарителство сред служителите в А1 доказва, че малките, но редовни жестове имат силата да създават реална стойност за хората, организациите и общностите, които подкрепят.

