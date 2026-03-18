Задава се тежка промяна с Гражданска отговорност

Очакват се съществени промени в правилата за задължителната застраховка „Гражданска отговорност“, които ще премахнат познатите на шофьорите стикери и контролни талони, пише Труд.

Според подготвяни законови изменения информацията за застраховките ще се съхранява изцяло в електронна система.

Макар промените да не бяха приети от настоящото Народно събрание, очакванията са те да бъдат разгледани и одобрени в следващия парламент. Основната цел е да се намали административната тежест и да се улесни процесът както за водачите, така и за застрахователните компании.

При новите правила няма да се издават стикери за предното стъкло и контролни картончета. Данните за всяка полица ще се регистрират директно в системата на Гаранционния фонд и ще бъдат достъпни за проверка в реално време от контролните органи.

За шофьорите това означава край на задължението да лепят стикери и да носят допълнителни документи в автомобила. Застраховката ще може да се сключва по-бързо, включително изцяло онлайн, а информацията ще бъде налична в електронен регистър.

Предвижда се и промяна при т.нар. „зелена карта“ за пътуване в чужбина. Тя ще бъде интегрирана директно в застрахователната полица и няма да се издава като отделен документ.

Контролът на пътя също ще се модернизира. Вместо визуална проверка на стикер, органите на реда ще проверяват валидността на застраховката чрез регистрационния номер на автомобила. Това ще позволи и автоматични проверки чрез камери.

