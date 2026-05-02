Времето с рязък завой до часове. Големи промени

Изненада от времето до часове прогнозираха метеоролозите от Meteo Balkans. Този следобед времето в България може да стане по-динамично и интересно. Причината е очакваното развитие на слаби гръмотевични бури, които ще се придвижат от района на Карпатите към нашата страна, съобщават синоптиците.

Прогнозите сочат, че буреносните облаци ще преминат през Южна Румъния и на места ще достигнат Северна България. В по-високите слоеве на атмосферата се наблюдават по-ниски температури, което ще засили нестабилността в ниската атмосфера и ще създаде условия за краткотрайни валежи и гръмотевици.

Не се очакват опасни или екстремни метеорологични явления, но на отделни места е възможно да прегърми, да превали слаб до умерен дъжд, а в планинските райони са възможни и снеговалежи.

Според прогнозата на НИМХ около и след обяд облачността над цялата страната ще се увеличи и ще има валежи от дъжд, на места придружени с гръмотевици. Ще духа умерен, в Югоизточна България и временно силен североизточен вятър.

Над планините облачността ще е значителна и на много места ще има валежи от сняг, под 1200 метра – от дъжд, но вечерта и в по-ниските планинските райони дъждът ще се примесва и временно ще преминава в сняг.

От НИМХ обявиха жълт код за опасност от образуване на слана в ранните сутрешни часове на 3 май в шест области от страната: София-град, София област, Перник, Кюстендил, Благоевград и Пазарджик. Втори жълт код е обявен по цялото Черноморие за морско вълнение до 4 бала.

През нощта облачността ще се задържи значителна. Главно в Западна и Централна България ще има валежи от дъжд, но до сутринта те ще спрат. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между минус 2° и 3°.

Ще бъде предимно слънчево. Значителна облачност ще има над Югоизточна България и на места там ще има валежи от дъжд. Вятърът ще бъде слаб до умерен, в югоизточните райони временно силен от североизток. Максималните температури ще бъдат между 11° и 16°.

През първите дни от новата седмица в Западна България времето ще бъде слънчево. Над Източна България ще има по-значителни увеличения на облачността. Там са възможни изолирани слаби превалявания от дъжд. Температурите ще се повишават и във вторник максималните навсякъде ще са над 20°, но в понеделник сутринта ще бъде все още доста студено. Сутрин ще има условия за образуване на слани.

