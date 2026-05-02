Ето го наследникът на кошмарите в Петрохан

Майката на Иво Калушев ще наследи хижа “Петрохан”, където синът ѝ е живял с петимата си последователи. Трима от тях - Пламен Статев, Дечо Василев и Ивайло Иванов-Ивей, бяха намерени там простреляни на 2 февруари, а другите двама от учениците му - Николай Златков и 15-годишно момче, бяха открити мъртви заедно с Калушев седмица по-късно в кемпера му под връх Околчица.

Въпреки появилите се твърдения, че Иво Калушев в завещание оставя всичко свое на 22-годишния Николай и 15-годишното момче, такова не е намерено, научи “24 часа” от източници, близки до разследването.

Единствената, която заговори за завещание, беше майката на Николай - Ралица Асенова.

В свои медийни участия тя обяви, че няма как той да убие младежите, защото били най-близките му хора. И задаваше въпроса възможно ли е, ако е възнамерявял да ги убива, да им завещава имуществото си. Такъв документ обаче не е намерен при нито един нотариус след мащабна проверка - нито нотариално, което се заверява пред свидетели, нито собственоръчно в плик, което също се оставя в кантора и се вписва в регистър.

Тъй като Калушев няма деца, братя или сестри, а баща му е починал през 2024 г., единствен негов наследник се явява майка му Стилияна Майсторова.

“Търсим връзка със собственика - майката на Ивайло Калушев, защото искаме да си върнем хижата, да я откупим”, съобщи пред “24 часа” членът на управителния съвет на Българския туристически съюз Васил Николов.

