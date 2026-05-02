Идва голяма промяна в парламента. Решението

По няколко аспекта ще са първите законопроекти на ПБ - икономическото състояние на страната, галопиращите цени, промените в съдебната система. Това заяви пред БНТ Петър Витанов, председател на ПГ на "Прогресивна България".



"Тук въпрос на тактически подход е смяната на ВСС дали да бъде предшествана от промяна в закона или да се пристъпи директно към избор. Въпрос е на консултации, но те продължават в същата посока", поясни той.

"Важно е установяването на истинското състояние на публичните финанси." И според него е състоянието на хазната е критично.

"Дори "Евростат" излезе с актуализирани данни за дефицита м.г., че ние сме в свръхдефицит и според тях е 3,5%, а предстои още една актуализация и корекция през октомври."

"Моята цел е това Народно събрание да е скучно - това не е място за циркове", допълни той за ролята си в парламента.

"В момента цените на горивата изкуствено се задържат, за да бъдат отпушени в деня, в който "Прогресивна България" /ПБ/ дойде на власт, за да се усложни допълнително обстановката."

