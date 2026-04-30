След силните валежи предстоят още тежки дни у нас

Прогнозата за очакваните валежи и снеговалежите по планините се сбъдна. Студената въздушна маса, която предизвика транспортен хаос в Москва, както и застудяване и снеговалежи в Румъния и Украйна, достигна и България.

У нас преминаха валежи от дъжд, а във високите части на планините заваля сняг. След тази динамична метеорологична обстановка предстоят тежки и важни дни за земеделците в страната, предупреждават от "Метео Балканс".

Според прогнозите, след валежите времето постепенно ще се подобри, но минималните температурите чувствително ще се понижат. Очакват се слани в Предбалкана, части от Дунавската равнина и Горнотракийската низина.

Това може да създаде сериозни рискове за ранните земеделски култури и овощните насаждения. Специалистите съветват стопаните да следят внимателно прогнозите за времето и да предприемат мерки за защита на реколтата.

