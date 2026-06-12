Слънцето отново изригна! Магнитна буря ни мъчи цял уикенд

12 юни (петък) – Фаза на натрупване (K-индекс 4) Земната магнитосфера ще започне да усеща първите ефекти от слънчевото изригване. Очаква се умерена геомагнитна буря. Повечето хора едва ли ще забележат, но чувствителните могат да изпитат безпричинна умора, лек световъртеж и апатия.

13 юни (събота) – Пик на бурята (K-индекс 5–6) Очаква се това да бъде най-предизвикателният ден от периода. Геомагнитната активност ще премине прага на силна магнитна буря от клас G2.

Възможни ефекти: Резки промени в кръвното налягане, влошаване на хронични сърдечно-съдови заболявания, силно главоболие или мигрена, както и безсъние. Препоръчително е да намалите физическото и емоционалното натоварване до минимум.