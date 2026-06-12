Слънцето отново изригна! Магнитна буря ни мъчи цял уикенд

След период на относително затишие на Слънцето беше регистрирана поредица от нови слънчеви изригвания от клас X, които предизвикаха изхвърляне на коронална маса към Земята. През следващите дни планетата ще преживее поредната вълна от геомагнитни смущения, които биха могли да повлияят негативно на благосъстоянието на много хора и дори да засегнат чувствително електронно оборудване.
Прогноза за геомагнитната активност (12–15 юни)
12 юни (петък) – Фаза на натрупване (K-индекс 4) Земната магнитосфера ще започне да усеща първите ефекти от слънчевото изригване. Очаква се умерена геомагнитна буря. Повечето хора едва ли ще забележат, но чувствителните могат да изпитат безпричинна умора, лек световъртеж и апатия.
13 юни (събота) – Пик на бурята (K-индекс 5–6) Очаква се това да бъде най-предизвикателният ден от периода. Геомагнитната активност ще премине прага на силна магнитна буря от клас G2.
Възможни ефекти: Резки промени в кръвното налягане, влошаване на хронични сърдечно-съдови заболявания, силно главоболие или мигрена, както и безсъние. Препоръчително е да намалите физическото и емоционалното натоварване до минимум.
14 юни (неделя) – Последствия от бурята (K-индекс 4) Интензивността на бурята ще започне да намалява, но магнитосферата ще остане под напрежение. Метеочувствителните хора може да продължат да усещат остатъчни ефекти като мускулна слабост, раздразнителност, липса на концентрация и намален апетит.
15 юни (понеделник) – Стабилизиране (K-индекс 3) Очаква се условията около планетата да се върнат към нормалното си състояние. Геомагнитното поле ще се стабилизира, а състоянието на повечето хора ще се подобри.
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