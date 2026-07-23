Лятото пак играе двойна игра! Кога се чака обратът

Времето днес ще се държи като истинска капризна знаменитост - сутринта ще се усмихва слънчево, а следобед ще започне да прави сцени с облаци, дъжд и гръмотевици. Краткотрайни валежи ще се появят на места в Централна Северна България, източните и планинските райони, като на изолирани места небето ще вдигне и шумен скандал.

Максималните температури ще бъдат между 25 и 30 градуса, а в София термометрите ще показват около 26 градуса. Вятърът ще е слаб до умерен от север-северозапад, а следобед в югоизточните райони временно ще смени посоката и ще задуха от североизток.

Планините готвят следобеден скандал

В планините денят също ще започне предимно слънчево, но около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Главната сцена за валежите ще бъде Рило-Родопската област, където на отделни места дъждът ще върви в комплект с гръмотевици.

Ще духа умерен северозападен вятър. На 1200 метра максималната температура ще бъде около 21 градуса, а на 2000 метра – около 14 градуса.

Морето е топло, но облаците дебнат

По Черноморието ще преобладава слънчево време, но северното крайбрежие ще се събуди с ниска облачност или намалена видимост. Следобед купестите облаци ще се появят и на отделни места ще превали краткотрайно.

Вятърът ще бъде умерен от северозапад, а по Южното Черноморие следобед ще се ориентира от североизток. Максималните температури ще са между 24 и 28 градуса, морската вода остава примамливо топла – 25-26 градуса, а вълнението ще бъде 2-3 бала.

Петък нахлува с хладен характер

В петък хладен въздух ще започне да се промъква в страната с умерен северозападен вятър, а в източната половина – със север-североизточен. Преди обяд все още ще има слънчеви часове, но следобед и до полунощ облаците ще превземат сцената на много места.

Очакват се краткотрайни валежи и гръмотевици в цялата страна, като на места дъждът може временно да стане интензивен. Температурите ще се понижат чувствително – от едва 18-20 градуса в западните райони до 28-29 градуса в югоизточните.

Събота обещава примирие

В събота времето ще се кротне и ще бъде предимно слънчево. Следобед над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност, но дъжд ще има само на отделни места и ще бъде краткотраен.

Въпреки по-спокойното небе ще остане ветровито, така че лятото няма да се откаже напълно от драматичните си номера.

Неделя връща жегата на трона

В неделя слънцето отново ще излезе като главна звезда, а над планините следобед ще има само незначителна купеста облачност. Вятърът ще се ориентира от юг-югоизток и ще отвори вратата за ново затопляне.

Максималните температури ще скочат между 30 и 35 градуса, с което прохладният петък бързо ще остане само далечен спомен.

Новата седмица идва с 36 градуса

През първите дни от новата седмица над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще има временни увеличения на облачността, като по-сериозни ще бъдат те в понеделник над Западна България.

Там на места ще превали и прегърми, но жегата ще продължи да настъпва. Преобладаващите максимални температури ще бъдат между 31 и 36 градуса.