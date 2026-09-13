Времето обръща курса. Дъждът се мести на изток
Западна България ще види повече слънце, но още в четвъртък идва нова порция бури
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Западна България ще види повече слънце, но още в четвъртък идва нова порция бури
Температурите ще паднат с повече от 10 градуса, а Рило-Родопската област и Централна Стара планина са под риск от значителни валежи
След по-хладен понеделник температурите отново тръгват нагоре, но към петък валежите ще обхванат много райони
По Черноморието ще остане топло с до 29 градуса, но и там на места се очакват краткотрайни валежи
Най-интензивни явления се очакват в Югозападна България, а температурите ще стигнат 34 градуса
Неделята ще донесе много слънце и кратки гръмотевични валежи, а в края на седмицата идват бури, градушки и чувствително захлаждане
Днес идват силен вятър и валежи, но през уикенда температурите отново тръгват нагоре
Жегата остава в голяма част от България, а по северното крайбрежие валежите ще бъдат повече и по-интензивни
До 38 градуса днес, а следобед гръмотевици ще ударят части от Южна България преди по-сериозната промяна през седмицата
Оранжев код е обявен в пет области, а след неделя валежите постепенно ще обхванат голяма част от страната
Петъкът ще бъде слънчев и горещ, уикендът остава почти без валежи, а в средата на следващата седмица нахлува по-хладен въздух
Почти цялата страна е с жълт код, докато Черноморието остава по-прохладното изключение
Краткотрайни валежи и гръмотевици ще ударят главно Югозападна и Централна Южна България, а морето става по-бурно
Слънцето ще пече почти навсякъде, а следобед в някои райони ще има кратки, но интензивни бури
Слаб ветрец ще се пробва да разхлади
Слънцето ще държи страната под напрежение, а към края на седмицата термометрите ще докоснат 40 градуса
Слънцето вдига температурите до 36 градуса, но край брега ще бъде по-прохладно с приятни 26-29 градуса
Днес термометрите ще покажат до 36 градуса, а в София - около 31 градуса
В края на периода максималните температури ще достигнат между 35 и 40 градуса
В началото на новата седмица ни чака нов период с гръмотевици, градушки и силен вятър