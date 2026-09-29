Дъжд и вятър завземат България, но времето готви изненада

Днешният ден започва с истинско есенно лице - облаци, валежи и силен североизточен вятър на места. Още преди обяд облачността ще обхване и Западна България, а дъжд ще превали в централните и източните райони, по-късно и на югозапад. Изненадата идва след това - валежите постепенно ще започнат да спират, а през следващите дни западната половина на страната ще получи значително повече слънце. Заедно с него обаче пристигат и доста хладни утрини.

Облаците превземат почти цялата страна

Още преди обяд облачността над Западна България ще се увеличи и над почти цялата страна небето ще стане предимно облачно. Валежи се очакват на места в Централна и Източна България, а около и след обяд дъжд ще има и в югозападните райони.

Промяната ще започне следобед от североизток. Оттам валежите постепенно ще отслабват и спират, а през нощта облаците ще започнат да се разкъсват и намаляват. Това ще бъде първият знак за по-спокойното време, което ще се установява над западните и централните части на страната.

Вятърът ще остане осезаем. Ще духа до умерено от север-североизток, а в Източна България временно ще бъде силен.

Максималните температури ще останат сравнително високи за облачния ден - между 18 и 23 градуса. В София термометрите ще достигнат около 18 градуса.

Зимата напомня за себе си по върховете

В планините есента вече започва да показва и зимната си страна. Облачността ще бъде значителна, а най-високите върхове ще останат скрити в облаците през голяма част от деня.

На места ще превалява слаб дъжд, но над 2000 метра валежите вече ще бъдат от сняг. Ще духа умерен, временно силен североизточен вятър, което допълнително ще понижава усещането за температура.

На 1200 метра максималната температура ще бъде около 11 градуса, а на 2000 метра - едва около 5 градуса. Така високите части на планините вече навлизат осезаемо в студения сезон.

Морето остава бурно и сиво

По Черноморието времето ще бъде сред най-неприятните в страната. Облачността ще остане значителна и ще има валежи, като следобед дъждът постепенно ще спира по северното крайбрежие.

Североизточният вятър ще бъде умерен, а временно и силен. Максималните температури ще са между 19 и 21 градуса, докато морската вода остава сравнително топла - между 20 и 22 градуса.

Вълнението ще бъде 3-4 бала. Комбинацията от вятър, облаци и вълни ще направи деня по крайбрежието определено неподходящ за последни опити за лятна почивка.

После идва обратът

След днешния по-мрачен ден прогнозата започва да се разделя на две Българии. В Западна и Централна България през следващите дни ще преобладава слънчево и почти тихо време. Сутрин на места в низините и котловините ще има намалена видимост, но след разсейването й денят ще бъде сравнително приятен.

На изток историята ще бъде различна. След временно намаляване облачността отново ще се увеличи и до неделя често ще бъде значителна. Там ще продължи и вероятността за валежи, като в крайните източни райони те ще бъдат по-чести и на места по-съществени.

Северният вятър също ще остане фактор по източните райони - умерен до силен, докато във вътрешността на страната атмосферата ще бъде значително по-спокойна.

Истинската изненада идва сутрин - задава се слана

Повече слънце обаче няма да означава връщане на лятото. Минималните температури ще се понижават и след четвъртък в отделни котловини на Западна и Централна България ще падат до едва 2-3 градуса.

Това вече създава условия за първи есенни слани. Разликата в страната ще бъде впечатляваща - докато в някои западни котловини сутрин термометрите ще са близо до нулата, по морския бряг минималните температури ще остават около 15 градуса.

Дневните стойности също ще се понижат леко. Най-хладно се очаква да бъде в събота, когато максималните температури ще бъдат между 16 и 21 градуса.

Неделя носи второ подобрение

Към неделя и понеделник вероятността за валежи в източните райони ще започне да намалява. Облачността все още ще се увеличава временно, особено в неделя, но тенденцията постепенно ще бъде към успокояване.

Вятърът ще отслабва и ще започне да се ориентира от югоизток. Заедно с това температурите ще се повишат с около два-три градуса.

Така краят на септември ще покаже почти всички лица на есента само за няколко дни - дъжд и силен вятър, сняг по високите върхове, слънчеви следобеди и първа реална опасност от слана. А голямата изненада е, че след днешното сиво небе голяма част от страната ще получи няколко далеч по-приятни дни.