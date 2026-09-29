Рожден ден днес има Еделина Кънева

Рожден ден днес празнува една от най-изявените и обичани български оперни и оперетни певици (сопран) Еделина Кънева. Родена в София в семейство с дълбоки традиции в изкуството, тя е внучка на известния режисьор академик Гриша Островски. Завършва Националната музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“ със специалност оперно пеене.

Дебютира на сцената на Бургаската опера, а малко след това кариерата ѝ придобива международен мащаб. За период от три сезона е ангажирана като солист в държавната опера в Лайпциг, Германия, където натрупва ценен сценичен опит и репертоар.

След завръщането си в България Еделина Кънева става водещ солист на Националния музикален театър „Стефан Македонски“ в София. В богатия ѝ репертоар влизат емблематични роли от класически оперети и мюзикли, сред които Силва в „Царицата на чардаша“, Графиня Марица в едноименната оперета, Дона Шеридън в „Mamma Mia!“, Гризабела в „Котките“ и Роуз в „Продуцентите“.

Освен като певица, тя се изявява и като музикален продуцент, педагог и организатор на културни събития. Заемала е длъжността директор на Националния музикален театър. Наред с работата си в театъра, Кънева концертира активно с водещите симфонични оркестри в България и чужбина, като съчетава майсторски класическото пеене с поп и джаз елементи.

Днес празнуват още:

Атанас Зафиров, политик

Проф. д-р Любомир Спасов, декан на Медицински университет в СУ

Матей Шопкин, поет

Проф. д.ик.н. Анна Недялкова, президент на ВСУ „Черноризец Храбър“

Д-р Георги Гайдурков, лекар нутриционист

Светлана Бонин, актриса

Адалберт Зафиров, футболен треньор

Иван Мановски, ръководител Автосервиз „Еспас ауто“, гр. Благоевград