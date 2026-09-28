Мария Петрова с невиждани снимки и послание за Боби Михайлов

Точно шест месеца изминаха от кончината на легендарния вратар Боби Михайлов, който, макар и оплюван от запалянковците, заради скандалите с БФС през годините, си остава част от огромния успех на българите на световното по футбол през 1994-та.

И ако повечето хора вече са забравили Михайлов, то тези, с които той още продължава да бъде и винаги ще го носят в сърцата си, са близките му. Децата му и разбира се, Мария Петрова.

Преди часове вдовицата на Боби пусна пост в мрежата с многозначителната цифра 6 и песента на Бон Джоуви „Завинаги“, с която показа, че мъжът й винаги ще е част от сърцето й.

А после публикува и две снимки с него, които досега не са виждали бял свят. Те са от личния архив на Мария и са наистина сладки кадри. На единия тя и Боби са още съвсем млади, в зората на любовта им и явно са се щракнали на някакво официално събитие или коктейл.

А вторият кадър ги показва седнали на различни пейки, но обърнати един към друг, гледащи се влюбено и с грейнали в усмивки лица... Знаем, че Мария е като втора майка за Ники Михайлов и сестра му Бисера, които и до днес поддържат близки отношения с нея.