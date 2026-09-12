Мария Петрова каза сбогом на траура
Тя е само на 50 и има доста живот пред себе си
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Тя е само на 50 и има доста живот пред себе си
Прекарват лятото в семейното си имение
Съпругата на Борислав Михайлов Мария Петрова направи жест, който развълнува всички на поклонението пред легендарния вратар. Трикратната световна шампи...
След време може да излязат и имена
Трогателен пост в мрежата
Бившата световна шампионка разказва за битките в залата, у дома и със себе си
Българското здравеопазване вече е изправено не пред колапс, то е в клинична смърт
Ловеч плаче, хиляди деца бяха възпитани от нея
Скандалът между Стойчо Кацаров и "Пирогов" продължава
Боби и Мария празнуват 20-годишнина
Благоевград. Бившата световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова пристига във вторник в Благоевград за откриването на ежегодната церем...