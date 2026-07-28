Мария Петрова и щерката на Боби за пръв път на море сами СНИМКИ

Вдовицата на Борислав Михайлов - Мария Петрова, както и по-малката му дъщеря - Елинор, прекарват лятото в семейното си имение на морето, научи "България Днес". Четири месеца след кончината на великия вратар, спечелил бронзов медал от Световното първенство в Америка през 1994 година, семейството отиде далеч от хорските погледи и в близост до шума на вълните. Съпругата и дъщерята на Боби са неразделни във вилата си в курортното село Лозенец, община Царево.

Боби ни напусна на 31 март, след като няколко месеца бе в медикаментозна кома. Бившият президент на Българския футболен съюз претърпя тежък инсулт вечерта на 23 ноември миналата година. Михайлов се почувства зле в дома си и спешно бе приет в столична болница. Поради сериозността на мозъчния удар лекарите го поставиха в кома, в която той прекара 128 дни, но въпреки лекарските грижи почина.

Семейството на Борислав Михайлов притежава от години луксозната къща на морския бряг в Лозенец. Именно там приживе бившият шеф на футболния съюз обичаше да прекарва голяма част от лятната си почивка. Имотът представлява масивна и модерна вила, разположена на самото крайбрежие. Мястото предлага спокойствие и красива гледка към морето, особено към залеза привечер. Имението е отдалечено от централната част на селото, като Боби и съпругата му имаха привилегията да се пекат на частен плаж, пише България днес.

Сега Мария и Елинор се подкрепят взаимно. На общ кадър се вижда, че те приличат повече на близначки, отколкото на майка и дъщеря. Златното момиче на българската художествена гимнастика отпразнува своя 50-годишен юбилей на 13 ноември миналата година с бляскаво парти, на което присъстваше и Боби. Тогава трикратната ни световна шампионка бе удостоена с Почетния знак на президента на Република България Румен Радев на официална церемония в знак на благодарност за огромния й принос към спорта и родината.

Елинор, която от години живее и учи в Америка в университета в град Бостън, навърши 26 години по-късно същия месец. Тя обаче не празнува заради вече влошеното здравословно състояние на татко си тогава, който бе прикован за болничното легло. Дъщеря му се прибра веднага от Щатите, за да бъде близо до любящия си баща в последните му дни.

Четири месеца след скръбната вест в семейството майката и дъщерята намират сили да се усмихнат на снимка за спомен. Те се хранят в плажно заведение, като залагат на талиатели с манатарки и пармезан. Мария е облечена в бяло и има бял часовник на ръката си. Елинор пък залага на зелена лятна блузка с дълбоко деколте. Двете показват и кадър от залеза, който се вижда от лятната им вила. Слънцето се спуска над един от плажовете край Лозенец. Прави впечатление, че дворът на фамилната вила е много добре поддържан с окосен райграс и засадени китни цветя. От скалистия бряг ги дели само тънка преграда, която обаче е направена така, че да не нарушава панорамната гледка