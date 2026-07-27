Става чудо с река Дунав. Хората изумени от гледките

Нивото на река Дунав падна до най-ниските си стойности за последните 30 години поради продължителната гореща вълна в Европа и липсата на съществени валежи.

Засушаването разкри потопени кораби и други останки от Втората световна война в Хърватия, Сърбия и Румъния, докато ограничиха корабния трафик с 30-40 процента и причиниха срив на вноса на горива.

Според експерти в някои точки на Хърватия, Сърбия и Румъния водата е спаднала до най-критичните си стойности за последните 30 години.

Вследствие на ограничения корабен трафик с около 30-40 процента, Сърбия отчита срив на вноса на горива с една четвърт.

Засушаването се е отразило драстично на риболова и туризма в районите около големите реки Тиса и Сава. Ниските нива на Дунав разкриха останки от годините на Втората световна война и преди нея.

В Хърватия водите оголиха конструкцията на потънал кораб от 1937 година. В Сърбия по същия начин се показаха потопени немски плавателни съдове от 1944 година.