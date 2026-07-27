Испанската Майорка се разтресе. 25 000 протестират

В испанска Майорка 25 000 излязоха по улиците, за да протестират срещу масовия туризъм, съобщи dpa.

Демонстрантите се събраха вечерта в центъра на Палма, столицата на испанския остров в Средиземно море. По-късно пред катедралата те прочетоха манифест срещу прегряването с туристи, което влошава живота на местните.

Това е най-големият от поредицата протести на инициативата "Menys Turisme, Més Vida" (По-малко туризъм, повече живот), под мотото "Майорка на ръба".

Много участници носеха домашно изработени плакати с лозунги - "Майорка е пренаселена" и "Няма повече пространство".

Протестите съвпаднаха с пика на туристическия. Краят на юли и началото на август се считат за седмиците с най-голям брой туристи на Балеарските острови.

Основното изискване на протестиращите е да се ограничи броят на посетителите, защото се задълбочава парадокса, че има сериозен недостиг на жилища заради отдаването под наем за туристи, а в същото време повечето хора със среден доход едва могат да си позволят апартамент на острова, защото цените са в космоса.

Замърсяването, задръстванията и шума, както и унищожаването на природната среда, са огромния проблем, все повече се задълбочава не само на острова, но и в цяла Испания, където правителството очаква тази година 100 милиона чуждестранни туристи.