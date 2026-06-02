Испания гори! Моли за помощ

Испания се моли за спасение, докато Южна Европа преживява поредния си ужасяващ климатичен кошмар. Огнен ад погълна автономната област Мурсия, принуждавайки местните власти да обявят бедствено положение и да призоват на помощ испанските Въоръжени сили. Пламъците, разпалени от апокалиптични температури, буквално изпепеляват всичко по пътя си, обхващайки изоставени цитрусови плантации, сухи храсти и гористи масиви.

Огънят чука на вратата на хората

Всичко започва бързо и неочаквано малко след 15:00 часа местно време, когато първите писъци за помощ и сигнали за бедствието задействат алармените системи. Искрата лумва на планински склон, разположен в непосредствена и опасна близост до два гъсто населени квартала на град Мурсия. Страхът и паниката сковаха местните жители, докато гъсти стълбове черен дим засенчиха слънцето.

Над 200 тежко екипирани пожарникари, спасители и доброволци се хвърлиха в неравна и самоотвержена битка с огнената стихия. На фронта са разположени пет специализирани екипа на Гражданска защита, както и десетки пожарни и спасителни машини от Общинския съвет на Мурсия, Гражданската гвардия и местната полиция. Ситуацията обаче остава критична и излиза извън контрол.

Вдигат самолети под тревога, евакуират цели квартали

Мащабът на бедствието принуди правителството в Мадрид спешно да изпрати въздушна подкрепа, като в небето над Мурсия бяха вдигнати три самолета, мощен воден бомбардировач и тежък спасителен хеликоптер. Виждайки, че силите на природата надделяват, регионалният премиер на автономната област Фернандо Лопес Мирас обяви, че е поискал незабавното включване на елитния Военен отряд за помощ при бедствия и аварии към испанските Въоръжени сили, за да спрат настъплението на огъня към града.

В същия момент в социалните мрежи кметът Ребека Перес обяви началото на спешна и принудителна евакуация на най-близките до пожара домове. Хората бягат, спасявайки единствено живота си, докато полицията напълно затвори ключови пътни артерии, водещи към епицентъра на стихията.

Оранжев код за адска жега

Природата е безмилостна към Южна Испания. В Мурсия е обявен зловещ оранжев код за опасно високи и рекордни температури. Само час преди избухването на пожара, в 14:00 часа, термометрите в града отчетоха смразяващите 39,9 градуса по Целзий. Тази суха и задушаваща жега, комбинирана с вятъра, превръща района в истинска барутна кутия, а огнеборците се молят за чудо в тази адска испанска нощ.

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