Любими гръцки острови останаха без вода в разгара на сезона

Седем гръцки острова обявиха извънредно положение заради тежка суша и недостиг на вода, докато летният туристически сезон е в разгара си. Все по-голямото потребление и липсата на валежи поставят под сериозно напрежение водоснабдяването на едни от най-посещаваните дестинации в Егейско море.

Извънредното положение е обявено на островите Астипалея, Тинос, Алонисос, Лерос, Патмос, Сими и Карпатос, съобщава "Independent".

Ограничения заради липсата на вода

На много места местните власти вече са въвели мерки за пестене на вода, за да гарантират снабдяването с питейна вода.

Сред най-сериозните ограничения е спирането на напояването в земеделието, което поставя фермерите в изключително трудна ситуация.

„Ако не завали дъжд, няма да засадя нищо“, казва земеделката Евдокия Палатиану, чиято овощна градина вече е засегната от продължителното засушаване.

Туристите увеличават натиска

Проблемът се задълбочава и от милионите туристи, които посещават гръцките острови през лятото. В пиковите месеци потреблението на вода на някои места се увеличава многократно.

Част от хотелите вече насърчават гостите да използват по-малко вода. Някои предлагат ваучери от по 5 евро на туристите, които се откажат от ежедневното почистване на стаите и смяната на кърпите.

Правителството отпуска милиони

Още през май гръцките власти обявиха водна криза, за да ускорят изграждането на временна инсталация за обезсоляване на морска вода.

Правител(

Според учени климатичните промени ще правят периодите на суша все по-дълги и по-чести, което ще поставя все по-сериозни предизвикателства пред популярните туристически дестинации в Средиземноморието.