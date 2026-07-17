Димитър Стоянов с важна новина за военнослужещите

Министерството на отбраната подготвя промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, с които да се осигури по-справедлив механизъм по отношение на разпределението на служебното време на военнослужещите, неговото отчитане и компенсиране с по-малко работни часове и изплащането на обезщетения за некомпенсирани часове. Това обяви министър Димитър Стоянов в Народното събрание по време на петъчния парламентарен контрол.

Последните изменения в Закона за отбраната и въоръжените сили влязоха в сила в началото на 2026 година. Сред основните промени е отпадането на компенсацията за времето между осмия и дванадесетия час на дежурството. Вместо това законът предвижда компенсиране с намалено служебно време – 8 часа след дежурство в работен ден и 16 часа след дежурство в почивен или празничен ден. Натрупаните компенсации трябва да бъдат използвани в срок до два месеца, след който правото се погасява. Парично обезщетение за неползваните компенсации се предвижда единствено при прекратяване на договора за военна служба. Именно тези промени предизвикаха сериозно недоволство сред военнослужещите.

„Проблемът е в приетите промени в ЗОВС. Много добре си спомняте, че в комисия по отбрана аз изразих и моето лично становище как тези промени ще доведат точно до това, до което доведоха и в момента. Резултатът е видим. В този закон, в тези промени включително не се компенсира времето, положено допълнително над 8-ия час по никакъв начин. И тогава, ако си спомняте, зададох въпрос на Министъра на отбраната – как ще го компенсирате това време или как ще го заплащате, отговорът беше: после ще мислим. Закони с тенденция „после ще мислим“ водят до такъв резултат“, каза Димитър Стоянов.

Работна група в Министерството на отбраната вече се е заела да изработи промени в Закона за въоръжените сили, с които да се потърси най-оптималния вариант по отношение на работното време на военнослужещите и техните компенсации.

„Мисля че военнослужещите няма да бъдат ощетени по никакъв начин с компенсиране на служебното време, в крайна сметка тези недъзи, които бяха в ЗОВС доведоха и до там, че за един и същи положен труд се получава различно време компенсация. Какво са мислили предните колеги, ясно е, че има проблем конкретно с нормите, които са заложени в закона и трябва по един или друг начин на бъдат отрегулирани. Ние ще го направим и мисля,ч е няма да има проблем в последствие с прилагането им“, заяви министърът на отбраната.

Очаква се в средата на август промените да бъдат подложени на обществено обсъждане.