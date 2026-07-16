ВИП ден на националното военноморско учение с международно участие "Бриз 2026"

Участниците в националното военноморско учение с международно участие „Бриз 2026“ ще демонстрират способности по време на Деня за гости и медии, който ще се проведе на 17 юли от 8.00 до 13.30 ч.

От борда на фрегата „Дръзки“ представители на Министерството на отбраната, официални лица и представители на медиите ще наблюдават изпълнението на различни епизоди на море. В акваторията на Бургаския залив участниците в „Бриз 2026“ ще демонстрират реални действия при овладяване на пожар на кораб, преодоляване на последствията от инцидент с търговски кораб, отразяване на атаките на въздушен противник, атака на подводница и др.

В „Бриз 2026“ участват кораби, летателни средства, безпилотни подводни апарати, водолазни групи и щабни офицери от военноморските сили на България, Албания, Грузия, Гърция, Италия, Полша, Румъния, САЩ, Турция, Франция, от Съвместното командване на силите (СКС), Съвместното командване за специални операции (СКСО), Сухопътните войски, Военновъздушните сили, ВА ,,Г.С. Раковски“, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, както и корабите от Противоминната група в Черно море.