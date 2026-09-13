ВИП ден на националното военноморско учение с международно участие "Бриз 2026"
Участниците ще демонстрират способности по време на Деня за гости и медии
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Участниците ще демонстрират способности по време на Деня за гости и медии
Основната цел на учението е да се повишат оперативната съвместимост и взаимодействието между участниците
„Военнослужещите се справиха отлично и в много добър синхрон с нашите съюзници. Всички присъстващи се убедиха в способностите на Военноморските сили"....
Западно Черноморие. Президентът на Република България и върховен главнокомандващ на въоръжените сили Росен Плевнелиев и министърът на отбраната Ангел...