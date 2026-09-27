Разгадаха голяма мистерия на Гьобекли Тепе

Огромните варовикови Т-образни колони в Гьобекли Тепе в югоизточна Турция са известни като част от един от най-старите монументални комплекси в света. Но едно от Чудесата на света удиви археолозите не само със своите структури. Те откриха там стотици фрагменти от човешки кости и черепи около тях, припомня PLOS ONE.

Досега се твърдеше, че преди около 10 000 години структурите, разположени на върха на хълма, са били храм, където телата на мъртвите са оставени да бъдат разкъсвани от птици.

Новите находки обаче дават много по-голяма информация за начина, по който е използван обектът.

Оборва се митът, че номадски ловци и събирачи са идвали в Гьобекли тепе само веднъж годишно, за да извършват ритуали, след което са напускали хълма.

Слизайки по-надолу в археологически слоеве сега се оказва, че Гьобекли Тепе вероятно е било селище с жилищни сгради, построени около централното пространство за ритуали.

Затова и намерените човешки останки не са били умишлено разпръснати в централните структури на Гьобекли Тепе. Периодични свлачища най-вероятно са отнесли къщите на склона към централното светилище, заедно с хората, погребани под техните подове.

Ако тази хипотеза се потвърди, Гьобекли Тепе ще се окаже част от регионалната традиция по онова време, когато хората масово са били погребвани точно под подовете на къщите.

Излизат наяве и много ритуални практики от времето на предкерамичния неолит, когато хората започват да експериментират с опитомяване на растения и животни, но все още не са овладели производството на керамика.

Оказва се, че тези ранни земеделци и пастири са проявявали особен интерес към черепите.

В Гьобекли Тепе Грески са открити десетки фрагменти от черепи с дълбоки прорези - хората са покривали черепите с гипс и след това са боядисвали черти на лицето, за да изглеждат като живи.